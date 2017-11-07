«Тулагорводоканал» расторгает договоры с управляющими компаниями Тулы

Свое обращение к тулякам руководство АО «Тулагорводоканал» опубликовало на своем официальном сайте.

Туляков, чьи многоквартирные жилые дома находятся в управлении ООО «Башенка», ООО «Кировский», ООО «Движение», ООО «Славянка», уведомили о том, что 1 ноября «Тулагорводоканал» в одностороннем порядке расторгает договоры с их управляющими организациями на отпуск воды и прием сточных вод.

Причина – наличие просроченной задолженности более трех расчетных периодов за отпущенные коммунальные ресурсы.

В списке – 4 управляющие организации: ООО «Башенка», ООО «Кировский», ООО «Движение», ООО «Славянка».

Одновременно руководство АО «Тулагорводоканал» гарантирует обеспечение соблюдения прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих обязательства по оплате вышеуказанных видов коммунальных услуг, в том числе путем дальнейшего оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения напрямую потребителям в МКД.

«Тулагорводоканал» предлагает жителям, многоквартирные жилые дома которых находятся в управлении вышеуказанных УК, заключить прямой договор на холодное водоснабжение и водоотведение, либо выбрать иную управляющую компанию.

что делать, чтобы заключить договор напрямую

Для заключения договора необходимо прийти на прием в Центр по расчетам с населением АО «Тулагорводоканал» (Тула, Демидовская плотина, 8, каб. 4).

При себе необходимо иметь документы: паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающие право собственности или право пользования жилым помещением, выписку из лицевого счета о количестве зарегистрированных и временно проживающих, последнюю оплаченную квитанцию об оплате ЖКУ (при наличии).

Время приема абонентов: с 9.00 до 16.30, обед с 12.30 до 13.00. В пятницу приема нет.