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За неделю в Тульской области более 6000 человек заболели ОРВИ

За неделю в Тульской области более 6000 человек заболели ОРВИ

Это ниже эпидемического порога на 33,5%.

На прошлой неделе в Тульской области от гриппа привили более 560 тысяч человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

За указанный период в регионе зарегистрировано 6085 случаев заболеваний ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 33,5%. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-07-06.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:43 0
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