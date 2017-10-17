Где в Туле 18 октября отключат электроэнергию
Специалисты «Тульских городских электросетей» проведут плановые ремонтные работы.
В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:
- п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Школьная, 1-45
- ул. Л. Толстого, 122;
- ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3, 40;
- Красноармейский пр-т, 7;
- ул. Бр. Жабровых, 2
- ул. Марата, 151, 71, 73, 81, 73;
- Торховский , 9
- ул. Пионерская, 65;
- ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27;
- ул. Староникитская, 75-к
- ул. Октябрьская, 136-184 (чётн.);
- ул. Токарева, 47, 49;
- Промышленный пр-зд, 6
- пр-т Ленина, 66-а
- ул. Революции, 24
- п. Призаводской Рудник
- ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.);
- ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22;
- ул. Осташева, 121
- Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а; ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.); 2-й Клинской пр-зд, 5, 6; 4-й Клинской пр-зд, 1, 3, 4
- ул. Глухополянская, 4, 6;
- ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.);
- ул. Бородина, 2, 4, 4-а, 4-в, 6;
- ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.);
- пер. Краснодонцев, 10, 12;
- ул. Осипенко, 13, 14.
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