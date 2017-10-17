новости
новости
Регистрация
Где в Туле 18 октября отключат электроэнергию

Где в Туле 18 октября отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электросетей» проведут плановые ремонтные работы.

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Школьная, 1-45
  • ул. Л. Толстого, 122;
  • ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3, 40;
  • Красноармейский пр-т, 7;
  • ул. Бр. Жабровых, 2
  • ул. Марата, 151, 71, 73, 81, 73;
  • Торховский , 9
  • ул. Пионерская, 65;
  • ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27;
  • ул. Староникитская, 75-к
  • ул. Октябрьская, 136-184 (чётн.);
  • ул. Токарева, 47, 49;
  • Промышленный пр-зд, 6
  • пр-т Ленина, 66-а
  • ул. Революции, 24
  • п. Призаводской Рудник
  • ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.);
  • ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22;
  • ул. Осташева, 121
  • Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а; ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.); 2-й Клинской пр-зд, 5, 6; 4-й Клинской пр-зд, 1, 3, 4
  • ул. Глухополянская, 4, 6;
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.);
  • ул. Бородина, 2, 4, 4-а, 4-в, 6;
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.);
  • пер. Краснодонцев, 10, 12;
  • ул. Осипенко, 13, 14.
сегодня, в 08:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет светаотключат свет

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские каратисты завоевали 22 медали на первенстве и чемпионате ЦФО
Тульские каратисты завоевали 22 медали на первенстве и чемпионате ЦФО
Погода в Туле 18 октября: тепло, кратковременный дождь и ветер
Погода в Туле 18 октября: тепло, кратковременный дождь и ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.