Где в Туле 18 октября отключат электроэнергию

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ электроэнергии не будет по следующим адресам:

п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Школьная, 1-45

ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 ул. Л. Толстого, 122;

ул. Свободы, 37 к. 1, 2, 3, 40;

Красноармейский пр-т, 7;

ул. Бр. Жабровых, 2

ул. Марата, 151, 71, 73, 81, 73;

Торховский , 9

ул. Пионерская, 65;

ул. Новомосковская, 25, 25-а, 27;

ул. Староникитская, 75-к

ул. Октябрьская, 136-184 (чётн.);

ул. Токарева, 47, 49;

Промышленный пр-зд, 6

пр-т Ленина, 66-а

ул. Революции, 24

п. Призаводской Рудник

ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.);

ул. Гармонная, 23, 31, 33-а, 16, 20, 22;

ул. Осташева, 121

Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а; ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.); 2-й Клинской пр-зд, 5, 6; 4-й Клинской пр-зд, 1, 3, 4

ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а; ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.); 2-й Клинской пр-зд, 5, 6; 4-й Клинской пр-зд, 1, 3, 4 ул. Глухополянская, 4, 6;

ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.);

ул. Бородина, 2, 4, 4-а, 4-в, 6;

ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.);

пер. Краснодонцев, 10, 12;

ул. Осипенко, 13, 14.