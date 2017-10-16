В Узловой на первой дискотеке сезона зарезали мужчину

Фото Дмитрия Чербы.

Преступник до сих пор не найден.

В ночь на 15 октября в Узловой произошло убийство. Одна из самых ожидаемых вечеринок в городе завершилась поножовщиной. Как стало известно Myslo, в местном ДК машиностроителей проходила дискотека. На танцполе у нескольких пьяных мужчин произошел конфликт.

После дискотеки разборки переместились на улицу.

Во время этой потасовки был убит 29-летний местный житель. Ему нанесли несколько ножевых ранений.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 — убийство. Установить преступника пока не удалось. Назначен ряд экспертиз, проводятся оперативные мероприятия.