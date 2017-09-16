Тульский БК «Арсенал» проиграл БК «Русичи» со счетом 80:82

Первый матч кубка России по баскетболу завершен. Туляки показали захватывающую игру, но все же уступили БК «Русичи».

Матч выдался насыщенным! Дважды проигрывая 20 очков сопернику, баскетболисты «Арсенала» исправляли свои ошибки и сравнивали счет. З восемь секунд до конца игры тулякам даже удалось вырваться вперед. Но нелогичный фол Игоря Ермаков привел к назначению двух штрафных, один из которых соперник успешно реализовал. Счет сравнялся: 80:80

За шесть секунд до финальной сирены при сбрасывании наша команда допустила ошибку и «Русичи» перехватили мяч. Судьи зафиксировали «нарушение» у Александра Зайкина и назначили три броска. По их результатам команда соперника вырвалась вперед.

Президент БК «Арсенал» Виктор Усков поддержал игроков, отметив что «Арсенал хоть и проиграл, но выиграл духовно».