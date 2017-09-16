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«Арсенал» - «Динамо»: большой фоторепортаж триумфальной победы
Фото Алексея Пирязева

«Арсенал» - «Динамо»: большой фоторепортаж триумфальной победы

Победа «Арсенала» для туляков - настоящий праздник. Мы предлагаем вам посмотреть, как он проходил.

Напомним, 15 сентября на Центральном стадионе в Туле прошёл матч 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Арсенала». Единственный мяч во встрече забил защитник туляков Максим Беляев на 17-й минуте, поразив ворота соперника ударом головой.

С победой игроков, тренеров и болельщиков «Арсенала» поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Вы одержали важную победу. Желаю вам дальнейших успехов и удачи!

Следующий матч на домашнем стадионе «Арсенал» проведёт 29 сентября против футбольного клуба «Краснодар».

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