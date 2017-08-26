«Амкар» переиграл «Арсенал»: матч закончился со счетом 0:1

Фото ПФК "Арсенал"

26 августа «Арсенал» на домашнем поле встречался с командой из Перми. Текстовая трансляция матча.

Финальный свисток. "Арсенал" - "Амкар" 0:1. В очередной раз "Арсенал" становится "трамплином" для команды, которая не знала радости побед до игры с туляками. «Тосно» сделали подарок, теперь «Амкару». Что ж, есть две недели на "перезагрузку". Желаем "Арсеналу" с пользой распорядиться этим временем!

90' У капитана «Амкара» Петра Занева уже начинает сводить мышцы. Даже медики потребовались. А может, это очередные хитрости, чтобы выиграть лишние секунды встречи.

90' Евгений Турбин добавил четыре минуты к основному времени.

90' Третьего предупреждения в игре "удостаивается" голкипер "Амкара" Артур Нигматуллин за затяжку времени.

89' Последняя замена в игре: Рязанцев, автор единственного забитого мяча, покидает поле. Гащенков на поле выходит. Между прочим, Гащенков - автор первого (из двух) гола "Амкара" в этом сезоне.

88' ЧАУШИЧ! С левой ноги Горан вырезал в девятку, но Нигматуллин переводит мяч на угловой!

87' Нервы на пределе: уже замененный Дарко Бодул сцепился с полевым игроком "Арсенала". Ухх, горячо.

85' Чаушич на левом фланге сбил Гола. К счастью, стандарт получился неопасным: Гол пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Сунзу оказался на пути мяча.

84' Шевченко из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

83' Угловой у ворот «Арсенала». Рязанцев выполнил подачу во вратарскую, Габулов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.

82' Еще один стандарт удалось заработать «Арсеналу» на левом фланге. Ткачёв вновь пытался выполнить подачу на дальнюю штангу, но на этот раз мяч полетел слишком сильно.

80' Подача Ткачёва! ПЕРЕКЛАДИНА спасает гостей! Из скопления игроков мяч от головы Джорджевича летит в каркас ворот, на добивании Сунзу не точен!

79' И до штрафного последняя замена "Арсенала": вместо Боурчану на поле появляется еще один нападающий - Федерико Расич!

79' Против Альвареса нарушили правила на левом фланге. Довольно опасный стандарт заработал «Арсенал».

77' Ткачёв пробил очень издалека и точно в руки голкиперу. Нигматуллин надёжен!

75' Второе предупреждение в игре и снова у туляков. Беляев получает желтую карточку за срыв атаки в центре поля: активно держал руками Костюкова.

73' А вот и ответ Божовича: Комбарова меняет Александров!

72' Обмен заменами. Первый успевает Гаджиев: Костюков меняет Бодула.

70' Очередной шанс для Луки Джорджевича убежать на рандеву с голкипером, но и тут защитники быстрее!

70' Альварес забирает отскок около пермской штрафной и бьет насколько сильно, настолько и неточно.

68' Навесил с корнера высоко Комбаров, мяч стал добычей защитников "Амкара".

68' ОГО-ГО! НЕПЛОХО! Ткачёв идеально скинул мяч на ногу Джорджевичу и тот с двух метров расстреливает голкипера "Амкара", но Нигматуллин хорош в ближнем бою. "Арсенал" смеет рассчитывать только на угловой. Это, пожалуй, самый опасный момент от оружейников во втором тайме.

67' А вот и первая замена у "Амкара": вместо Сергея Балановича на поле появляется польский полузащитник Януш Гол. Ох не нравится нам эта говорящая фамилия...

66' Беляев хорошей передачей находит Шевченко, но и у Игоря не получается продраться к чужим воротам.

66' Максимов в очередной раз в центре поля нарушил правила, на этот раз пострадал Рязанцев.

63' Первая замена в игре - у "Арсенала". Игорь Шевченко меняет Игоря Горбатенко!

63' Баланович старался из последних сил догнать уходящий мяч на правом фланге у ворот «Арсенала», до мяча Сергей достал, но в итоге получилась передача в руки Габулову.

61' Нигматуллин сыграл на выходе и забрал мяч после прострела от Альвареса.

59' Комбаров в атаке, обыгрывает своего «опекуна», но и тут неточный прострел! Гости уже откровенно играют на вынос.

57' Осада ворот «Амкара» продолжается! Пас, пас, пас… Максимовым всё заканчивается! Илья бьёт выше. Как же так, до ворот всего метров 15?! Из восьми ударов только один прилетел в створ…

54' Джорджевич неплохо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

53' Угловой у ворот «Амкара». Комбаров выполнил подачу в центр штрафной площади, Нигматуллин кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.

51' Стандарт у «Амкара» не удался: Михаил Сиваков просле розыгрыша штрафного пробил головой мимо ворот.

50' Ох, сглазили! Вот и первый «горчичник» в матче — получил его Сунзу. Он локтем ударил в лицо Балановича.

48' Бодулу достается по ногам в центре поля от Джорджевича, вроде бы все в порядке с австрийцем. Арбитр Евгений Турбин пока обходится без предупреждений.

48' И ещё одна атака через Максимова. Илья вновь вырезает на Луку, но сейчас Джорджевич мяч теряет!

46' Есть первый опасный момент у ворот «Амкара»! Уже на 20-й секунде второго тайма Максимов выдал классный пас на ход Луке, но Нигматуллин забрал мяч после обводящего удара Джорджевича.

46' В перерыве главные тренеры обошлись без замен.

46' Стартовал второй тайм.

«Арсенал», вперед!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Блиц-интервью в перерыве:

Игорь Горбатенко, полузащитник «Арсенала»:

- Надо прибавить движения команде и взять мяч под контроль, больше идти в атаку через фланги. Первый тайм играли против ветра, было тяжеловато. Думаю, сейчас перестроимся, и будет получше.

Петар Занев, капитан «Амкара»:

- Нам надо прибавить последний пас. Впереди второй тайм, нам нужно продолжать играть так же и надо выигрывать. Семь игр не выигрывали, но последние три-четыре матча хорошо играли, просто не забивали. Надеюсь, сейчас удача повернется в нашу сторону.

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Первый тайм позади. Пока лидирует пермский «Амкар» — голом на 21-й минуте отметился Александр Рязанцев. «Арсенал» пока отметился только несколькими промахами по воротам «Амкара». Будем надеяться, во втором тайме удастся исправить ситуацию.

45' Одна минута добавлена ко времени первого тайма.

44' Габулов хорош, уверенно играет на выходе! И спасает «Арсенал» от гола со стандарта (минутой ранее Ткачёв на левом фланге нарушил правила против Занева).

42' Очередной неиспользованный момент у ворот «Амкара». Мяч отскочил к нашему крайнему защитнику Виктору Альваресу, но и он отметился промахом.

40' Занев получил мяч на левом фланге у штрафной площади «Арсенала», но боковой арбитр зафиксировал офсайд.

40' Ну ничего себе. Едва-едва Рязанцев сейчас не оформил дубль — защитники наши почти и не мешали… К счастью, Александр головой пробил мимо.

37' Перехват Горбатенко, пас в одно касание на Джорджевича, но Лука медленнее Секу Конде!

35' В три передач вскрыли чужую оборону оружейники, завершал Ткачев, как-то неубедительно.

34' А это удар Горбатенко, который больше похож стал на голевой пас на Джорджевича… Лука не готов оказался к такому повороту!

34' Опасно! Занев пришел в атаку и пробил с левой ноги, прямо в грудь Альваресу.

31' Горбатенко убегает по флангу, выполняет прострел, но на перехвате Нигматуллин!

30' Ответочка от «Амкара». Баланович приложился из-за пределов штрафной, но под мяч вовремя лег наш защитник.

29' Уже что-то! Джорджевич открылся и первым же касанием стрельнул в ближний верхний угол — мимо.

28' Пока с атакой у «Арсенала» разладилось. В шоке ребята.

27' Конде пострадал в единоборстве с Горбатенко, врачи на поле вышли.

25' Стандарт исполнял сам пострадавший. Бодул бьет по воротам после навеса Рязанцева, мяч попадает в спину защитника «Арсенала».

25' Пауза в игре. Рязанцев на газоне. Отличная возможность для «Арсенала» «перезагрузиться».

23' Зарабатывают гости опасный стандарт, но Занев делает прострел на наших защитников!

23' Очень неожиданный и обидный гол — как говорится, ничего не предвещало… Но нужно собраться и идти вперед с еще большим рвением.

21' «Амкар» открыл счет в нашей игре. Автор гола — полузащитник Александр Рязанцев. Дарко Бодул удачно поставил корпус Беляеву, выполнил скидку на Рязанцева, а Александр отличным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота Габулова, не оставив нашему капитану шансов на спасение.

21' Увы — гол в ворота «Арсенала»: 0:1.

17' «Нужен гол» — скандируют наши трибуны. Поправочка: нужен гол в ворота «Амкара»!))

17' Неплохая атака «Арсенала». Мяч до Чаушича не дошёл на этот раз, а угловой откровенно запорол Ткачёв.

16' Тренеры обеих команд на ногах и активно дают рекомендации своим футболистам. Страсти накаляются!

16' Неприятное столкновение в центре поля! Максимов и Зайцев сошлись. Илья поднимается без посторонней помощи.

14' И ещё раз ЧАУШИЧ! Теперь Горан бьёт ногой с дальней дистанции — рикошет и угловой… И корнер выполнен точно на Луку, но Джорджевич не ожидал такого подарка! Сам за голову схватился — как же шанс упустил…

12' Передача Ткачева, УДАР Чаушича — увы, мимо. Вот и обменялись моментами команды.

10' Только Тула будет первой — на трибунах! А на поле позиционная атака канониров. До удара дело не дошло!

9' ПЕРВЫЙ ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Правда, у ворот «Арсенала». Дарко Бодул получил мяч на линии офсайда и пробил в дальний следующим касанием! Габулов спас команду, а Беляев вынес снаряд в аут.

8' Комбаров со штрафного навесил к воротам гостей, высокий Сиваков был сейчас первым на мяче.

7' Нигматуллин пусть и не слишком уверенно, но кулаками играет на выходе после навеса Ткачёва.

7' Атакуем большим числом, «Амкар» всем составом практически обороняется.

6' Момент у ворот Габулова. Комолов головой пробил после навеса Занева. Но в створ не попал — мяч улетел выше. В ответной атаке Горбатенко заработал стандарт на правом фланге атаки.

6' На шестой минуте оживились наши болельщики. До этого была прямо какая-то опасная тишина… Но вот он — гимн Тулы в исполнении сотен болельщиков, все в порядке!

5' «Арсенал» старается использовать забросы из центра поля, Боурчану выполнил передачу к штрафной площади на Джорджевича, Нигматуллин уверенно вышел за пределы штрафной площади и головой выбил мяч обратно к центру поля.

3' Длинная передача к воротам «Амкара» на Сергея Ткачева. Тот даже не стал трогать мяч: был в положении вне игры.

1' Первый опасный навес от Занева. Максим Беляев отбивает мяч в поле. Кстати, сегодня 50-й матч Максима за тульскую команду! Поздравляем с таким юбилеем!

1' Дарко Бодул, нападающий «Амкара», произвёл первый удар по мячу.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!

0' Команды появились на поле. Уже вот-вот начнем!

0' Судейская бригада: Евгений Турбин (Дмитров), Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Сафьян (Москва). Резервный — Павел Кукуян (Сочи). Инспектор — Александр Гончар (Сочи).

0' Стартовые составы:

0' Сегодня туляки сыграют в красном. Пермяки — в белом:

0' Главные тренеры команд о сегодняшнем матче:

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

- Соперник сегодня в статусе раненого зверя, отступать «Амкару» некуда. Соперник показал качественный футбол в последних матчах. Но нам тоже нужны очки, мы играем дома.

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер гостей:

- Игроки мотивированы положением в турнирной таблице. «Арсенал» очень хорошо укрепился в трансферное окно, наш соперник уверен в своих силах. Что касается нашей команды, то достойный поединок против «Зенита» дал нам некий оптимизм. Не хватает немного удачи! На удачу сегодня будем надеяться!

0' Антураж игры — фото ПФК «Арсенал»:

0' Сегодня оружейникам необходимо развить успех, начатый в предыдущем туре в Грозном. И уходить на двухнедельную паузу, связанную с матчами сборных, нужно в хорошем настроении. Но и у «Амкара» стимулов — хоть отбавляй. Пермяки выдали самый слабый старт за 14-летнюю историю выступлений в РФПЛ. В активе команды главного тренера Гаджи Гаджиева лишь два очка и ни одной победы… При этом «Амкар» нельзя записывать в аутсайдеры чемпионата: пермский клуб вполне способен собраться и преодолеть кризис. Достаточно вспомнить события двухлетней давности. На финише сезона-2014/15 пермяки в семи матчах одержали четыре победы и трижды сыграли вничью, обезопасив себя не только от прямого вылета, но и от нервотрепки стыковых матчей.

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня в Туле футбольный праздник — домашний матч нашего «Арсенала» с пермским «Амкаром». Это наш последний матч уходящего лета… Или уже первый матч начинающейся осени, если судить по погоде?! Игра начнется в 15.00. Если не пошли на стадион, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!