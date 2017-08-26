Туляк украл со своего дома интернет-кабель

Мужчина сознался полиции в преступлении, украденный кабель у него был изъят

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратился житель областного центра. Мужчина сообщил, что с крыши дома 12 по улице Н.Руднева украден оптоволоконный кабель, принадлежащий интернет-провайдеру.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Экипажем патрульно-постовой службы по подозрения в совершении хищения был задержан нигде не работающий 43-летний житель этого же дома.

Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции, где от него получены признательные показания. Похищенный кабель изъят.