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ДТП под Ясногорском: пожар после столкновения грузовика и автобуса попал на видео
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

ДТП под Ясногорском: пожар после столкновения грузовика и автобуса попал на видео

В страшной аварии пострадали три человека.

Пожар после столкновения грузового автомобиля «Ивеко» и пассажирского автобуса «Мерседес» попал на видео. Страшные кадры происшествия опубликовал пользователь в Youtube.

Напомним, серьезное ДТП произошло 2 мая в 20.35 на 151-м км автодороги М-2 «Крым». По предварительной информации, грузовик, следуя в южном направлении, врезался в стоящий на обочине автобус, в котором находились 27 пассажиров и 2 водителя.

После столкновения оба транспортных средства загорелись и сгорели полностью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в результате ДТП водитель автобуса и три пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:39 +2
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Тульская областьЯсногорск
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