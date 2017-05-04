ДТП под Ясногорском: пожар после столкновения грузовика и автобуса попал на видео

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В страшной аварии пострадали три человека.

Пожар после столкновения грузового автомобиля «Ивеко» и пассажирского автобуса «Мерседес» попал на видео. Страшные кадры происшествия опубликовал пользователь в Youtube.

Напомним, серьезное ДТП произошло 2 мая в 20.35 на 151-м км автодороги М-2 «Крым». По предварительной информации, грузовик, следуя в южном направлении, врезался в стоящий на обочине автобус, в котором находились 27 пассажиров и 2 водителя.

После столкновения оба транспортных средства загорелись и сгорели полностью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в результате ДТП водитель автобуса и три пассажира получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из них был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.