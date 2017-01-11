В Туле пройдет турнир по пляжному волейболу на снегу
Всех желающих приглашают 28 января в 10.00.
28 января в Туле состоится четвертый открытый турнир по пляжному волейболу на снегу. Старт в 10.00. Организатором спортивного события является компания «Медиа Траст» при поддержке Тульской региональной федерации волейбола (пляжное отделение) и Тульской любительской волейбольной лиги.
Место проведения: ЦПКиО имени
Призовой фонд: 20 000 рублей (10 000, 6 000 и 4 000 за первое, второе и третье места соответственно).
Жеребьевка состоится 28 января в 9.30 на пляже ЦПКиО им.
Схема игр:
- отборочные игры состоят из 1 партии;
- полуфиналы и финал — 2 партии (3-я по необходимости);
- партии играются от 15 до 21 очка в зависимости от температурных условий.
Отправить заявку на участие нужно на mt@71region.ru. Скачать форму заявки — здесь. Подробности на официальном сайте компании «Медиа Траст».