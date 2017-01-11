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В Туле пройдет турнир по пляжному волейболу на снегу
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет турнир по пляжному волейболу на снегу

Всех желающих приглашают 28 января в 10.00.

28 января в Туле состоится четвертый открытый турнир по пляжному волейболу на снегу. Старт в 10.00. Организатором спортивного события является компания «Медиа Траст» при поддержке Тульской региональной федерации волейбола (пляжное отделение) и Тульской любительской волейбольной лиги.

Место проведения: ЦПКиО имени П. П. Белоусова (пляж). За денежные призы будут бороться 12 мужских команд.

Призовой фонд: 20 000 рублей (10 000, 6 000 и 4 000 за первое, второе и третье места соответственно).

Жеребьевка состоится 28 января в 9.30 на пляже ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Схема игр:

  • отборочные игры состоят из 1 партии;
  • полуфиналы и финал — 2 партии (3-я по необходимости);
  • партии играются от 15 до 21 очка в зависимости от температурных условий.

Отправить заявку на участие нужно на mt@71region.ru. Скачать форму заявки — здесь. Подробности на официальном сайте компании «Медиа Траст».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:28 0
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