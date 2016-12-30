Глава администрации МО Нарышкинское незаконно присвоил два земельных участка
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Прокуратурой провела проверку и установила, что глава
Таким образом, Еремин незаконно и безвозмездно получил право собственности на земельные участки площадью 2500 м² и 2700 м² для ведения личного подсобного хозяйства в поселке Горьковском.
Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в Плавский МСО СУ СК РФ по Тульской области для решения вопроса об уголовном преследовании главы
28 декабря в отношении Евгения Еремина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ход расследования по делу прокуратура Тепло-Огаревского района взяла на контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура по Тульской области.
В соответствии с ч.ч. 1, 9 ст. 38 Федерального закона Российской Федерации
В случае, если указанные документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.