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Глава администрации МО Нарышкинское незаконно присвоил два земельных участка

Глава администрации МО Нарышкинское незаконно присвоил два земельных участка

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Прокуратурой провела проверку и установила, что глава администрации МО Нарышкинское Тепло-Огаревского района Евгений Еремин, являясь высшим должностным лицом муниципального образования, в июле 2016 года изменил местонахождение принадлежащих ему в деревне Хомутовка двух земельных участков — чиновник принял постановление об определении адресов земельных участков в поселке Горьковском по месту своего фактического проживания.

Таким образом, Еремин незаконно и безвозмездно получил право собственности на земельные участки площадью 2500 м² и 2700 м² для ведения личного подсобного хозяйства в поселке Горьковском.

Материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в Плавский МСО СУ СК РФ по Тульской области для решения вопроса об уголовном преследовании главы администрации М. О. Нарышкинское.

28 декабря в отношении Евгения Еремина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Ход расследования по делу прокуратура Тепло-Огаревского района взяла на контроль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура по Тульской области.

 

В соответствии с ч.ч. 1, 9 ст. 38 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» местоположение границ земельного участка определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании.

В случае, если указанные документы отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:44 0
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