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Лучшим футболистом «Арсенала» в 2016 году стал Михаил Левашов
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Лучшим футболистом «Арсенала» в 2016 году стал Михаил Левашов

В Туле подвели итоги конкурса на звание самого успешного и популярного игрока тульского футбольного клуба.

Голосование за лучшего футболиста уходящего года прошло на официальной странице «Арсенала» в соцсети ВКонтакте. Михаил Левашов, как говорится, сделал всех и оставил далеко позади себя самых именитых членов клуба.

За 25-летнего вратаря «Арсенала» Михаила Левашова проголосовало 882 человека. Второе место занял Браун Форбс — 649 голоса, третье у Анри Хагуша — 550 голосов. Далее расположились Лукаш Тесак, Владислав Рыжков, Кантемир Берхамов, Никита Бурмистров, Максим Беляев, Иван Ершов и Вадим Стеклов.

 


Михаил Левашов на встрече с болельщиками.


Приятно отметить, что Михаил — воспитанник тульского футбола, занимался в спортивных школах Богородицка и Новомосковска. В основе тульского «Арсенала» Левашов появился осенью 2016 года. Именно тогда оба вратаря команды Александр Фильцов и Роман Герус получили травмы и не могли защищать ворота. На сегодняшний момент в Премьер-лиге в составе «Арсенала» Левашов сыграл 11 матчей. Пропустил 12 мячей, две игры сыграл на «ноль» и заработал одну жёлтую карточку.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 08:41 +2
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