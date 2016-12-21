В Госдуме предложили ввести госмонополию на алкоголь, сахар и лекарства

Максим Щепинов.

Депутаты фракции ЛДПР готовят законопроект о монополии государства на производство и продажу алкоголя, сахара и, возможно, медикаментов, и планируют в марте внести его на рассмотрение парламента, сообщают РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Максима Щепинова (ЛДПР).

«Учитывая экономический кризис в стране, мы сейчас готовим законопроект по поводу монополии государства на такие важные направления, как производство и торговля алкоголем, сахаром, и еще рассматриваем медикаменты. Видим огромный оборот по этим отраслям и достаточно серьезную криминализацию, особенно это касается алкоголя и алкогольной продукции. Думаю, скорее всего, в марте мы внесем этот законопроект в Госдуму», — сказал Максим Щепинов.

Подобная инициатива высказывалась многократно представителями разных фракций Госдумы на протяжении многих лет.

Пока парламент не принял ни одну из подобных инициатив.

Сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект о госмонополии на производство алкоголя депутатов «Справедливой России», который профильный комитет рекомендовал отклонить.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступает за введение государственной монополии на спирто-водочную продукцию для пополнения доходной части бюджета РФ. В пользу аналогичной меры высказывались и представители «Единой России», в частности - председатель подкомитета Госдумы по государственному регулированию подакцизных товаров и рекламной деятельности Виктор Звагельский.

В конце 2015 года зампред комитета Совфеда по соцполитике Игорь Чернышёв выступил с предложением создать в верхней палате парламента РФ рабочую группу по изучению целесообразности введения госмонополии на производство и реализацию алкоголя и национализации этой отрасли.