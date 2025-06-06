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Центробанк понизил ключевую ставку до 20%

Центробанк понизил ключевую ставку до 20%

Инфляция снижается.

Сегодня, 6 июня, совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов с 21 до 20%.

«Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», — сказано на сайте ЦБ.

Несмотря на то, что инфляционное давление снижается, Банк России будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий для возвращения к целям по инфляции на 2026 год.

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сегодня, в 13:52 −1
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