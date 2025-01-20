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Сколько денег выплатят ветеранам войны и тыла к 80-летию Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сколько денег выплатят ветеранам войны и тыла к 80-летию Победы

На оперативном совещании у губернатора Тульской области обсудили подготовку к юбилею Великой Победы.

Губернатор Тульской области напомнил, что на прошлой неделе Президент страны Владимир Путин провел заседание оргкомитета, где обсуждали меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и мероприятия по празднованию 80-летия Дня Победы. О том, что в связи с поручениями Президента сделано в регионе, докладывала Татьяна Абросимова, министр труда и социальной защиты Тульской области.

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По ее словам, в области живет 3845 ветеранов ВОВ и приравненных к ним. Из них 66 непосредственно участники войны, 7 — инвалиды, 42 — жители блокадного Ленинграда, 447 — несовершеннолетние узники концлагерей, 2240 — труженики тыла, 1030 — вдовы участников ВОВ.

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В регионе действует большой пакет мер поддержки этих граждан.

— Ежегодно все ветераны проходят обследование в госучреждениях здравоохранения Тульской области. В 2024 году 759 ветеранов получили социальные услуги в стационарной, полустационарной формах и на дому, — пояснила Татьяна Абросимова. — В соответствии с Указом Президента инвалиды и участники ВОВ, а также их вдовы обеспечены жильем. В 2024 году денежные средства на покупку квартиры были выделены одной вдове ветерана ВОВ. 1982 человека обеспечены жильем, очереди на получение жилья в Тульской области нет.

Все ветераны имеют право на компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг. Они также имеют право получить единовременную выплату на проведение ремонта в квартире или доме, покупку бытовой техники — 50 тысяч рублей. Такой мерой поддержки в 2024 году воспользовались 39 человек.

Ветераны и инвалиды ВОВ имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение в Тульской области — 108 человек получили выплату в 25 тысяч руб. на санаторные путевки. А 10 ветеранов поправили здоровье в кардиоцентре в Переделкино.

— Накануне Дня Победы ежегодно каждый ветеран получает поздравление и праздничную посылку. В этом году посылка будет особенной, юбилейной, в нее войдет продукция тульских товаропроизводителей, — пояснила министр.

К 80-летию Победы утверждена юбилейная медаль. До 1 апреля всем ветеранам их вручат лично.

— Президент установил единовременные выплаты к 80-летию Победы. Инвалиды и ветераны ВОВ, узники фашистских лагерей, блокадники и вдовы ветеранов ВОВ получат 80 тысяч рублей. Труженики тыла получат 55 тысяч рублей. Все выплаты будут проведены в беззаявительном порядке. Мы проработали вопрос аналогичных региональных выплат к юбилею Победы. Для этого потребуется 251,6 миллиона рублей из регионального бюджета, — пояснила Татьяна Абросимова.

Дмитрий Миляев поручил подготовить соответствующий указ на региональные выплаты ветеранам. То есть фактически ко Дню Победы все указанные льготные категории туляков получат удвоенные выплаты.

Губернатор поручил также провести необходимое медицинское обследование ветеранов, обеспечить их необходимыми лекарствами и по согласованию с ними и их родственниками определить удобный формат поздравлений с праздником. А также подготовить предложения по присвоению нашим ветеранам муниципальных и региональных званий «почетный гражданин».

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