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Япония ввела санкции против еще двух тульских предприятий
Фото из архива Myslo.

Япония ввела санкции против еще двух тульских предприятий

Всего с марта 2022 года страна ввела санкции против 1070 граждан России и 847 компаний и организаций.

Япония расширила санкции против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 11 физических лиц, 29 организаций и три банка, сообщает РБК со ссылкой на МИД страны.

В санкционный список попали два тульских завода: Алексинский химический комбинат и Тульский патронный завод. 

Первый занимается выпуском полимерных и композиционных материалов, второй выпускает как продукцию оборонно-промышленного комплекса, так и общего назначения.

Напомним, ранее под санкции попали ПАО «Завод Тула» и АО «НПП „Связь“». Первое является головным разработчиком и изготовителем машин химической разведки и экологического мониторинга. Второе по ряду изделий является единственным разработчиком продукции гражданского и военного назначений, а также включено в реестр единственных поставщиков российского вооружения и военной техники.

Всего с марта 2022 года Япония ввела санкции против 1070 граждан России и 847 компаний и организаций (в виде заморозки активов или запрета на экспорт).

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Автор:
сегодня, в 14:10 +1
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