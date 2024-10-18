В Богородицке жители пожаловались в прокуратуру на фекальные реки

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Богородицке прокуратура провела проверку по факту обращений местной жительницы о разлитии канализационных стоков во дворе многоэтажного жилого дома.

На месте выяснилось, что коммунальщики должным образом не следят за канализацией вблизи дома № 16. Она постоянно заполняется, и фекалии заливают дорогу.

— Запрошена документация на канализационные сети, правоустанавливающие документы, определяется организация, ответственная за их содержание, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований межрайонная прокуратура примет меры.