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В Богородицке жители пожаловались в прокуратуру на фекальные реки
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Богородицке жители пожаловались в прокуратуру на фекальные реки

Ведомство организовало проверку.

В Богородицке прокуратура провела проверку по факту обращений местной жительницы о разлитии канализационных стоков во дворе многоэтажного жилого дома. 

На месте выяснилось, что коммунальщики должным образом не следят за канализацией вблизи дома № 16. Она постоянно заполняется, и фекалии заливают дорогу. 

— Запрошена документация на канализационные сети, правоустанавливающие документы, определяется организация, ответственная за их содержание, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований межрайонная прокуратура примет меры.

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Автор:
сегодня, в 12:04 +2
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