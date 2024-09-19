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Роспотребнадзор нашел в тульском магазине контрафактную обувь на миллион рублей
Фото: ru.freepik.com.

Роспотребнадзор нашел в тульском магазине контрафактную обувь на миллион рублей

Из оборота изъяли 1 238 пар обуви.

Специалисты Роспотребнадзора по Тульской области нагрянули с проверкой в магазин «Планета Одежда Обувь» на Калужском шоссе в областном центре. Выяснилось, что обувь там продавали без маркировки и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. 

В итоге специалисты изъяли из оборота 1238 пар обуви на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, дело об административном правонарушении по части второй статьи 15.12 КоАП РФ находится на рассмотрении в суде.

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Автор:
сегодня, в 11:45 −1
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