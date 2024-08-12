Древнее писало и обувь средневековых монахов: в Научном центре «Археология и реставрация» открылась новая выставка

Экспозиция «Князь Владимир Серпуховской и бояре Вельяминовы. Дружина Дмитрия Донского» посвящена эпохе Куликовской битвы и ее героям.

12 августа в представительстве Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Туле открылась новая выставка, посвященная эпохе Куликовской битвы и ее героям (6+). В Научном центре «Археология и реставрация». Музеи Московского Кремля впервые представили уникальные памятники материальной культуры Москвы XIV–XV веков, иллюстрирующие жизнь людей из ближайшего окружения Дмитрия Донского — князя Владимира Серпуховского и бояр Вельяминовых.

Выставка составляет более 140 предметов, найденных во время археологических работ специалистами Института археологии Российской академии наук на территории Московского Кремля в 2020–2021 годах. В Тайницком саду и Большом Кремлевском сквере в XIV веке находились дворы двоюродного брата Дмитрия Донского — князя Владимира Серпуховского и московского окольничего, боярина Тимофея Васильевича Вельяминова.

Выставка знакомит с интереснейшими артефактами, например железным стержневидным писалом с рельефным декором, близким по форме и орнаменту к западноевропейским образцам.

Единичные подобные находки известны в Новгороде, в Москве же такой предмет был обнаружен впервые. Среди экспонатов также выделяются металлические бляхи-накладки с рельефными изображениями драконов и инкрустацией золотом.

Один из разделов выставки посвящен воинскому вооружению: это и детали пластинчатого доспеха, и наконечники стрел, и кольчужные кольца, демонстрирующие достаток и высокий статус их владельцев.

Особое место в экспозиции занимает комплекс монашеских атрибутов, в том числе редчайшие образцы облачений XV века, такие как параман, погребальная кожаная обувь, тисненый пояс с изображениями двунадесятых праздников.

Повседневную жизнь московских знатных семей иллюстрируют фрагментами поливных кашинных сосудов с изящной двусторонней подглазурной росписью синей и зеленой красками — в XIV веке такую посуду привозили из Золотой Орды.

Особенно необычна поливная светлоглиняная чаша с уникальным штампованным декором, включающим бородатые личины и изображения зверей, — аналоги этому сосуду встречаются только на Тверской земле.

Широко будут представлены на выставке разнообразные бытовые предметы: ножи, замки, ключи, деревянные изделия (миски, ложки, трепала для обработки льняного волокна). Среди них привлекает внимание прекрасной сохранности тисненый кожаный кошелек, служивший богатому и знатному владельцу не только как функциональный предмет, но и как подтверждение его влиятельного положения в обществе. Деревянный лемех является важным свидетельством особенностей домостроения рубежа XIV–XV веков.

Заколка тонкой работы и перстни дополняют картину быта Руси того времени.

«Москва. Кремль. XIV век. — Так емко описывает новый проект, что открывается в представительстве музея-заповедника „Куликово поле“, его директор Владимир Гриценко. — От эпохи Дмитрия Донского до нас дошло весьма ограниченное количество письменных источников — кроме летописных и литературных произведений всего 14 документов — духовных и договорных грамот. Не удивительно, что XIV век, Куликовская битва — Средневековье — окутаны массой тайн и легенд. Благодаря археологическим артефактам Музеев Московского кремля, которые принадлежали реальным персонам и героям Мамаева побоища, мы из мифов можем создать историческую реальность».

Выставка «Князь Владимир Серпуховской и Бояре Вельяминовы. Дружина Дмитрия Донского» в Научном центре «Археология и реставрация» в Музейном квартале Тулы будет работать до конца 2024 года. Ученые музея-заповедника «Куликово поле» готовят для горожан и гостей новый цикл лекций для более глубокого знакомства с темой и историческими персонами. Детям предложат обновленный мастер-класс по росписи средневековой миниатюры, в основу которого легла летописная история князя Владимира Серпуховского.

Адрес Научного центра «Археология и реставрация»: Тула, ул. Металлистов, 1. Контакты для справок: +7 (4872) 77 38 05.