С 1 января вступят в силу поправки в закон о материнском капитале

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Президент России подписал закон, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка, и только если ребенок является гражданином России по рождению. Об этом пишет ТАСС.

C 1 января право на получение маткапитала будет возникать при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство России, независимо от их места жительства.

Кроме того, при возникновении права на выплату маткапитала не будут учитываться дети, которые не стали гражданами РФ по рождению. Уточняется, что нововведение не коснется жителей новых регионов, которые на момент принятия этих территорий в состав России не имели российского гражданства.