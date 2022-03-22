новости
новости
Регистрация
В «Октаве» откроют постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В «Октаве» откроют постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья

А еще запустят программу по современному искусству на русском жестовом языке.

22 марта министерство труда и социальной защиты Тульской области и индустриальный кластер «Октава» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мои возможности».

Проект был разработан по поручению губернатора Алексея Дюмина и стартовал в декабре 2021 года. Его цель — оказание помощи инвалидам.

Как отметила замминистра труда и социальной защиты региона Анна Домченко, соглашение позволит реализовать новые программы для развития инклюзивности в обществе.

- Совместными усилиями мы сможем увеличить количество проектов и программ для инвалидов, а также значительно расширить для них возможности посещения тематических мероприятий. Уже в апреле дети с особыми потребностями смогут побывать в кластере «Октава», — сказала Анна Домченко.

Генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков подчеркнул, что соглашение — это шаг вперед в развитии совместных проектов минтруда и «Октавы». В первую очередь оно повысит доступность музеев для разной аудитории.

В рамках соглашения уже организованы экскурсии по временным экспозициям для людей с ментальной инвалидностью, а также для глухих и слабослышащих посетителей.

На базе кластера планируется открыть постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья, создать систему тифлонавигации (информирование для слабовидящих), а также запустить программу по современному искусству на русском жестовом языке. Кроме того, любое учреждение, работающее с инклюзией, может провести свое мероприятие в Музее станка в кластере «Октава».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:47 +1
Другие статьи по темам
Люди
Анна Домченко
Место
Тула
Прочее
творческий индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными
ВТБ Капитал Форекс возобновил торговые операции с валютными парами и сделал их более доступными
В Барсуках сгорел рейсовый автобус
В Барсуках сгорел рейсовый автобус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.