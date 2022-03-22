В «Октаве» откроют постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

А еще запустят программу по современному искусству на русском жестовом языке.

22 марта министерство труда и социальной защиты Тульской области и индустриальный кластер «Октава» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мои возможности».

Проект был разработан по поручению губернатора Алексея Дюмина и стартовал в декабре 2021 года. Его цель — оказание помощи инвалидам.

Как отметила замминистра труда и социальной защиты региона Анна Домченко, соглашение позволит реализовать новые программы для развития инклюзивности в обществе.

- Совместными усилиями мы сможем увеличить количество проектов и программ для инвалидов, а также значительно расширить для них возможности посещения тематических мероприятий. Уже в апреле дети с особыми потребностями смогут побывать в кластере «Октава», — сказала Анна Домченко.

Генеральный директор кластера Дмитрий Барсенков подчеркнул, что соглашение — это шаг вперед в развитии совместных проектов минтруда и «Октавы». В первую очередь оно повысит доступность музеев для разной аудитории.

В рамках соглашения уже организованы экскурсии по временным экспозициям для людей с ментальной инвалидностью, а также для глухих и слабослышащих посетителей.

На базе кластера планируется открыть постоянную экспозицию для людей с ограниченными возможностями здоровья, создать систему тифлонавигации (информирование для слабовидящих), а также запустить программу по современному искусству на русском жестовом языке. Кроме того, любое учреждение, работающее с инклюзией, может провести свое мероприятие в Музее станка в кластере «Октава».