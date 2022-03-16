Видео: Дмитрий Шалашников.
Момент массового ДТП на ул. Ложевой попал на видео
Почему-то водитель Chevrolet ускорился, когда другие притормозили.
Момент массового ДТП в Пролетарском районе Тулы попал на видео. Запись с видеорегистратора в редакцию Myslo прислал очевидец.
Напомним, 16 марта в районе пересечения улиц Ложевой и Степанова столкнулись микроавтобус, Mazda 3, Renault и Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Подробности — на видео:
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