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Момент массового ДТП на ул. Ложевой попал на видео
Видео: Дмитрий Шалашников.

Момент массового ДТП на ул. Ложевой попал на видео

Почему-то водитель Chevrolet ускорился, когда другие притормозили.

Момент массового ДТП в Пролетарском районе Тулы попал на видео. Запись с видеорегистратора в редакцию Myslo прислал очевидец.

Напомним, 16 марта в районе пересечения улиц Ложевой и Степанова столкнулись микроавтобус, Mazda 3, Renault и Chevrolet. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
 
Подробности — на видео:
 

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +2
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