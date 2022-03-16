Момент массового ДТП на ул. Ложевой попал на видео

Видео: Дмитрий Шалашников.

Почему-то водитель Chevrolet ускорился, когда другие притормозили.

Подробности — на видео:

Момент массового ДТП в Пролетарском районе Тулы попал на видео. Запись с видеорегистратора в редакцию Myslo прислал очевидец.