ВТБ запускает сервис для оплаты транспондеров «Автодор» в ВТБ Онлайн

В мобильном и интернет-банке ВТБ Онлайн теперь можно добавить сразу несколько транспондеров, в том числе по номеру телефона. По данным банка, по всей России новым сервисом смогут воспользоваться до 500 тысяч человек.

Новая услуга доступна в разделе «Мои сервисы» на главном экране ВТБ Онлайн. Добавить транспондер можно по номеру телефона, номеру лицевого счета «Автодора» или транспондера T-pass. Для удобства пользователи смогут переименовывать транспондеры в приложении, например, если им пользуется другой член семьи. Пополнить баланс в ВТБ Онлайн можно без комиссии, деньги зачисляются на счет моментально. Передача данных на пункты и рамки взимания платы за проезд «Автодора» может занимать до 30 минут после зачисления средств на счет.

«Для России платные дороги с каждым годом становятся все более востребованным видом транспортных магистралей. Учитывая территорию нашей страны и важное значение таких трасс, их протяженность будет только увеличиваться. Использование транспондеров — наиболее удобный, быстрый и более дешевый способ проезда по скоростным магистралям. Один из приоритетов ВТБ — развитие городских сервисов, поэтому мы решили дополнить их число в онлайн-банке. Клиенты теперь смогут быстро отслеживать баланс транспондера или пополнить его онлайн в два клика и без комиссии. По нашим оценкам, новым сервисом только в следующем году воспользуются до 500 тысяч пользователей ВТБ Онлайн», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По данным «Автодор-Платные Дороги», для оплаты проезда по платным дорогам используются активно более 1,6 млн транспондеров Т-pass.

Ранее в разделе «Мои сервисы» на главном экране ВТБ Онлайн появились другие городские сервисы — возможность отслеживать и пополнять баланс транспортной карты «Тройка» и парковочного счета Москвы. Клиенты ВТБ также могут авторизоваться в сервисе городского велопроката «Велобайк» через мобильное приложение и оплатить любой из представленных тарифов, получив логин и ПИН-код, которые необходимы для аренды велосипеда.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, переводы денег через Bluetooth и AirDrop, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.