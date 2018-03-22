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Туляки переходят на безнал

Туляки переходят на безнал

В 2017 году рост безналичных платежей в Тульской области составил 26,6%.

По итогам 2017 года у жителей Тульской области на руках более 2,7 млн платежных карт, что превышает показатели предыдущего года на 6,3%.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, в течение прошлого года в регионе с использованием платежных карт было совершено более 186,6 млн операций (рост составил 23,6%). Общая сумма операций с использованием платежных карт за год составила более 443,8 млрд рублей (рост на 18,4%).

За 2017 год в предприятиях торговли и сферы услуг жители региона расплатились по безналу 135,5 млн раз (рост — 26,9%), потратив таким образом 109,4 млрд рублей. Это на 26,6% больше, чем в 2016 году.

Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, играет развитие инфраструктуры по их приему. По итогам прошлого года количество банкоматов, платежных и электронных терминалов составило в Тульской области 22 759 устройств, увеличившись на 17,4%.

В рамках развития национального платежного инструмента — платежной карты «Мир» — жителям Тульской области к настоящему моменту эмитировано более 315 тыс. карт. Средний чек составляет чуть более 600 рублей — это значит, что карта «Мир» активно используется в повседневных покупках туляков.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:10 −3
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