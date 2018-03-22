Нападение на полицейского в Туле: преступника отправили на лечение в психбольницу

В Тульском областном суде рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении 65-летнего мужчины по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.

Суд установил, что 1 октября 2016 года подозреваемый был пьян. Будучи в состоянии невменяемости, мужчина пришел в отделение полиции «Косогорское».

– Общаясь с сотрудниками дежурной части через переговорное устройство входной двери, мужчина требовал, чтобы к нему вышел сотрудник полиции. Оперативный дежурный подошел к посетителю, после чего тот внезапно нанёс ему удар ножом в область живота. Затем он скрылся с места происшествия. Сотрудник полиции запомнил приметы нападавшего и сумел сообщить их своему помощнику, — сообщали ранее в пресс-службе УМВД.

На этом «приключения» неадекватного мужчины не закончились.

– Сразу же после нападения на полицейского подозреваемый с целью повреждения чужого имущества поднял с земли палку и, действуя из хулиганских побуждений, беспричинно стал наносить удары по кузову автомобиля Opel Astra, принадлежащему ранее ему незнакомой женщине, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Владелице авто причинен значительный материальный ущерб на сумму 79 556 рублей.

В это время подозреваемого обнаружили полицейские.

– К мужчине подошли двое сотрудников полиции, в ответ подозреваемый стал размахивать ножом, высказывая угрозы применения насилия.

По заключению комиссии экспертов-психиатров, мужчина в период совершения деяний не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководил ими.

В связи с этим, с учетом мнения прокурора области, суд освободил мужчину от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.