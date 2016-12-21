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Тульский «Сплав» удвоил объемы производства

Тульский «Сплав» удвоил объемы производства

Основной упор сделан на контракты на экспорт реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».

Объемы производства тульского НПО «Сплав», специализирующегося на разработке и выпуске реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», «Смерч», «Ураган», в 2016 году выросли вдвое.

По словам гендиректора холдинга Владимира Лепина, основной прирост производства дали экспортные контракты. «Востребованы, как бензин», – сказал он о спросе на российские РСЗО в мире.

Напомним, что в рамках «Армии-2016» Ростех сообщил о создании нового холдинга по производству реактивных систем залпового огня. Его головной организацией стало НПО «Сплав».

Кроме  «Сплава» в новый холдинг вошли «Мотовилихинские заводы», Новосибирский завод искусственного волокна, Брянский химический завод имени 50-летия СССР.

До формирования нового холдинга «Сплав» входил в «Техмаш», который специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов для вооруженных сил.

Сегодня «Сплав» также активно развивает свое присутствие на отечественном рынке медицинской техники. В частности, на предприятии уже налажен серийный выпуск медицинского тактильного эндохирургического комплекса – прибора, позволяющего оценить состояние биологической ткани во время операции. Кроме того, в 2017 году будет запущен в серийное производство мобильный лечебно-диагностический комплекс «Ангел».

 

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 17:08 +5
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