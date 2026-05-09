Она состоится 16 мая, тема акции в этом году – «Родное».

Фото пресс-службы музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Специальные мероприятия в этот день пройдут в Ясной Поляне, в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» в Туле, а также в Музее Земства и градостроительной истории в Крапивне.

В 18.00 и 19.00 посетителей усадьбы ждет аудиоэкскурсия по экспозиции «Лев Толстой. Хозяин и работник» в Риге. Аудиоэкскурсия раскрывает историю становления усадьбы, хозяйственные аспекты яснополянской жизни Льва Толстого и его семьи. Особое внимание уделено эволюции мировоззрения Толстого-помещика. 6+

В 18.00 и 19.00 состоятся музейно-педагогические занятия «Урок в школе Л. Н. Толстого» для детей и родителей. Они пройдут в интерактивном пространстве «Университет в лаптях» в Доме Волконского. Участники узнают о школе Толстого, вспомнят рассказы из «Азбуки», попробуют решить задачи на старинных счетах и научатся писать пером и чернилами. 6+

Также в Доме Волконского в 18.00 и 19.00 пройдут мастер-классы по флористике. Яснополянские мастера расскажут, как хозяйка усадьбы Софья Андреевна Толстая создавала гербарии из цветов и трав, познакомят с растительным миром усадьбы и помогут участникам создать собственный флористический сувенир. 6+

Кроме того, в этот день вход на территорию усадьбы «Ясная Поляна» будет открыт до 20.00. Находиться на территории можно будет до 22.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в кассе музея.

В яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, 142-а) в 15.00 и 19.00 московский «Театр Терезы Дуровой» представит драму «О мышах и людях». Постановка по одноименной повести американского писателя Джона Стейнбека рассказывает трагическую историю сезонных рабочих во времена Великой депрессии. 18+

В культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) в 16.00 состоится девятая лекция цикла «Мифы о Толстом»: «Ангел и деспот: мифы о семейной жизни» о сложной и противоречивой истории отношений Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. 18+

В 18.00 и 20.00 от здания «Л. Н. Т.» стартует пешеходная экскурсия «Переулки музейного квартала». Участникам предстоит свернуть с исхоженных туристических троп и окунуться в атмосферу провинциальной Тулы XIX–XX века. 0+

В 18.30 состоится экскурсия по выставке «Театр Толстого» с просмотром записи спектакля Тульского академического театра драмы им. М. Горького «Два гусара» (1997). 12+

С 18.00 до 21.00 постоянная экспозиция «Л. Н. Т.» «Мой адрес всегда: Тула» будет доступна для свободного осмотра. Выставка знакомит с жизнью города времен Льва Толстого, позволяет услышать его голос, записанный на фонограф, увидеть портрет писателя на рисовом зернышке и многое другое. 12+

«Ночь музеев» в Музее Земства и градостроительной истории в Крапивне (с. Крапивна, ул. Коммунаров, 40) начнется в 18.00. В это время от здания музея отправится экскурсия по историческому центру бывшего уездного города. Гости прогуляются по тихим улочкам Крапивны – служилого города, крепости большой засечной черты и увидят места, где в XVII веке проходили оборонительные валы, а в XIX-м были купеческие особняки, городской сад и дворянское собрание. Вход на экскурсию свободный. 6+

В 19.00 и 20.30 Музей Земства приглашает на вечерние экскурсии по экспозиции. 6+

С 18.00 до 21.00 в музее будет работать ретро-костюмерная, где можно будет примерить исторические костюмы и сфотографироваться в них, а также пройдут занятия по флористике и созданию обереговой куклы-закрутки. Посетители смогут принять участие в мастер-классе «Музейная почта», где им расскажут об истории открытых писем и марок и научат писать чернилами. После этого можно будет отправить близким подписанную открытку прямо из музея.

В рамках проекта «Виниловая «Ночь музеев» с 18.00 до 21.30 каждый посетитель Музея Земства сможет послушать на виниловом проигрывателе понравившуюся пластинку из коллекции музея и узнать о развитии индустрии грамзаписи.