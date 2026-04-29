На выставке представлено более 50 произведений автора.

Персональная выставка Михаила Шейнина «Графика» представляет ретроспективу работ мастера. Экспозиция открывается к 70-летию художника.

На выставке представлено более 50 произведений автора. В нее вошли цветные офорты, акварели и уникальные графические коллажи.

Некоторые из представленных на выставке работ экспонируются впервые.

В экспозиции также можно увидеть редкие офортные доски и инструменты мастера.

Михаил Шейнин — мастер портрета, офорта и графического коллажа, член Союза художников СССР (1982) и Творческого союза художников России (1996). В его творчестве органично соединились традиции русской реалистической школы и индивидуальной техники графического повествования.

Выставка откроется 30 апреля в 15.00. Вход в день вернисажа свободный. 0+