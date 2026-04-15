Туляков приглашают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале 17-го грантового конкурса. Тульские организации, предприниматели и учреждения могут подать свои заявки на получение финансовой поддержки до 30 июня 2026 года.

С 2021 года регион активно участвует в конкурсах фонда. За это время было подано 526 заявок, из которых 40 стали победителями. Общая сумма привлеченных грантов превысила 81 миллион рублей.

Конкурс направлен на поддержку значимых инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Приоритет отдается проектам, которые сочетают в себе яркую творческую идею, духовно-нравственные ценности.

Принять участие в конкурсе могут:

некоммерческие организации (НКО);

коммерческие компании;

муниципальные учреждения (библиотеки, дома культуры и т. д.);

индивидуальные предприниматели (ИП).

На конкурс принимаются самые разные инициативы: образовательные и наставнические программы, фестивали, форумы и выставки, проекты по поддержке молодых талантов, стартапы в сфере культуры.

Заявки подаются через официальный сайт фонда. При подаче нужно выбрать одно из 12 тематических направлений и указать, каким традиционным ценностям соответствует проект.

Для соискателей в регионе работает проектный офис на базе Регионального библиотечно-информационного комплекса (ул. Тургеневская, 48, к. 207). Специалисты помогут составить заявку и подготовить документы.