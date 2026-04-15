Туляков приглашают на конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Подать свои проекты можно до 30 июня.

Фото министерства культуры Тульской области.

Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале 17-го грантового конкурса. Тульские организации, предприниматели и учреждения могут подать свои заявки на получение финансовой поддержки до 30 июня 2026 года.

С 2021 года регион активно участвует в конкурсах фонда. За это время было подано 526 заявок, из которых 40 стали победителями. Общая сумма привлеченных грантов превысила 81 миллион рублей.

Конкурс направлен на поддержку значимых инициатив в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Приоритет отдается проектам, которые сочетают в себе яркую творческую идею, духовно-нравственные ценности. 

Принять участие в конкурсе могут:

  • некоммерческие организации (НКО);
  • коммерческие компании;
  • муниципальные учреждения (библиотеки, дома культуры и т. д.);
  • индивидуальные предприниматели (ИП).

На конкурс принимаются самые разные инициативы: образовательные и наставнические программы, фестивали, форумы и выставки, проекты по поддержке молодых талантов, стартапы в сфере культуры.

Заявки подаются через официальный сайт фонда. При подаче нужно выбрать одно из 12 тематических направлений и указать, каким традиционным ценностям соответствует проект.

Для соискателей в регионе работает проектный офис на базе Регионального библиотечно-информационного комплекса (ул. Тургеневская, 48, к. 207). Специалисты помогут составить заявку и подготовить документы. 

сегодня, в 17:45
Другие статьи по темам
Место
официальный сайт Президентского фонда культурных инициатив
Прочее
Открыт приём заявок на 17-й грантовый конкурс в сфере культуры
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 апреля: небольшой дождь и до 15 градусов тепла

сегодня

259

2502

6

Жизнь Тулы и области
Премия «Жены Героев», детсад и соцнайм: с чем жители обращались к губернатору Миляеву

сегодня

19

1022

-3

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

сегодня

67

2176

0

Жизнь Тулы и области
Спроси Миляева

сегодня

55

1082

-10

