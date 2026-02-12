Тульских водителей предупреждают о сложной обстановке на дорогах из-за непогоды

Фото Алексея Пирязева.

Водителей Тульской области предупредили о сложной дорожной обстановке. С вечера 12 февраля до утра 13 февраля ожидается мокрый снег и ледяной дождь.

На дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, усиление ветра до 15 м/с. Утром 13 февраля в отдельных районах туман с видимостью 200-700 м, в связи с чем возможно осложнение дорожной обстановки.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают быть внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Специалисты советуют избегать резких маневров и торможений.