В Туле откроется выставка работ Александра Дейнеки

Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

26 сентября в Туле в выставочном пространстве Фонда искусств состоится открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения».

В экспозиции будет представлено более 110 работ мастера из коллекции Государственного Русского музея и Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки — двух крупнейших в стране собраний художника.

Выставочный проект, разработанный к юбилею художника, уникален тем, что ранее работы классика советского и мирового искусства из этих коллекций не демонстрировались вместе на одной площадке.

Туляки и гости города смогут познакомиться с главными шедеврами Александра Дейнеки, в том числе такими картинами как «Бег» и «Текстильщицы», а также уникальными крупноформатными мозаичными панно «Утро» и «Хоккеисты», отреставрированными специально для выставки.

До старта выставочного проекта в Санкт-Петербурге их не показывали более 50 лет.

Представленные работы охватывают все периоды творческого пути Александра Дейнеки — от ранней графики начала 1920-х годов до поздней большеформатной живописи конца 1950-х — 1960-х. Они демонстрируют все жанры, в которых работал мастер, — портрет, исторические и жанровые сцены, натюрморт, интерьер.

Выставка откроется для посещения с 27 сентября. Она будет работать до 2 ноября 2025 года. 6+