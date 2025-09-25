  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Туле откроется выставка работ Александра Дейнеки - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле откроется выставка работ Александра Дейнеки
Фото пресс-службы Тульского музейного объединения.

В Туле откроется выставка работ Александра Дейнеки

Экспозиция будет работать до 2 ноября.

26 сентября в Туле в выставочном пространстве Фонда искусств состоится открытие выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения». 

В экспозиции будет представлено более 110 работ мастера из коллекции Государственного Русского музея и Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки — двух крупнейших в стране собраний художника.

Выставочный проект, разработанный к юбилею художника, уникален тем, что ранее работы классика советского и мирового искусства из этих коллекций не демонстрировались вместе на одной площадке. 

Туляки и гости города смогут познакомиться с главными шедеврами Александра Дейнеки, в том числе такими картинами как «Бег» и «Текстильщицы», а также уникальными крупноформатными мозаичными панно «Утро» и «Хоккеисты», отреставрированными специально для выставки.

До старта выставочного проекта в Санкт-Петербурге их не показывали более 50 лет.

Представленные работы охватывают все периоды творческого пути Александра Дейнеки — от ранней графики начала 1920-х годов до поздней большеформатной живописи конца 1950-х — 1960-х. Они демонстрируют все жанры, в которых работал мастер, — портрет, исторические и жанровые сцены, натюрморт, интерьер. 

Выставка откроется для посещения с 27 сентября. Она будет работать до 2 ноября 2025 года. 6+

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 16:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выставка картин Александра Дейнеки
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 145 4963 -24
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 45 1866 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
вчера, в 22:00, 46 463 0
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Жизнь Тулы и области
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
вчера, в 19:56, 32 1284 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В деревне Барсуки в Упе массово погибла рыба: видео
В деревне Барсуки в Упе массово погибла рыба: видео
Минувшая ночь в Туле стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Туле стала самой холодной с начала осени
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.