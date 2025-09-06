  1. Моя Слобода
Только плакаты и только буквы: открылась выставка афиш Тульского историко-архитектурного музея

Итальянский типограф Бодони был уверен, что всё прочее в печатном произведении существует только благодаря буквам. И именно им посвящена экспозиция.

5 сентября в Доме Крафта на вернисаже экспозиции «Одни только буквы». Она посвящена афишам Тульского историко-архитектурного музея. 2016–2025 годов.

photo_2025-09-06_09-52-27.jpg

Посетителям предлагается взглянуть на коллекцию избранных афиш, выполненных дизайнером Алексеем Домбровским к музейным проектам и мероприятиям.

photo_2025-09-06_09-52-26.jpg

Названием выставки послужили первые слова из высказывания выдающегося итальянского издателя, типографа, художника-шрифтовика и гравёра Джамбаттисты Бодони (1740 — 1813): «Одни только буквы и являются необходимым и достаточным элементом печатного произведения, всё прочее же существует благодаря им».

10 из 57 представленных работ стали финалистами Международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» (2020, 2022, 2024).

photo_2025-09-06_09-52-24.jpg

Ранее они экспонировались в Новой Третьяковке (Москва, Крымский Вал).

Выставка рассказывает, как за десять лет, сотрудничая с музеем, свой путь от сложности к простоте прошел дизайнер Алексей Домбровский. На чьих плакатах в последние годы действительно можно увидеть одни только буквы. Но какие и в каких сочетаниях!

photo_2025-09-06_09-52-23.jpg

С чего начинается работа над афишей? Как буквами показать динамику? Какие отсылки засекречены в шрифтах? И почему эти афиши больше, чем просто плакаты? Об этом Myslo поговорил в интервью с Алексеем Домбровским. Большой фоторепортаж и текст будет опубликован в ближайшие дни.

Справка

Алексей Домбровский (р. 1964) — графический дизайнер, историк книги и шрифта. Публикации в журналах: «Наука и жизнь», «Проектор», «Как», «Про книги», «КомпьюАрт» и др. Автор и дизайнер книги «Два шрифта одной революции» (2014, совместно с Владимиром Кричевским). Работает в Тульском историко-архитектурном музее. Часть нашего коллектива, кажется, совершенно справедливо, считает Алексея скромным гением.

6 сентября, в 14:18 0
