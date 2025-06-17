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«Фантазии Фарятьева»: в Тульском театре поставили пьесу о любви и понимании
Фото Алексея Пирязева

«Фантазии Фарятьева»: в Тульском театре поставили пьесу о любви и понимании

Историю о том, как людям находить понимание друг с другом, представил Тульский академический театр драмы.

На Малой сцене прошла премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» по классической трагикомедии Аллы Соколовой.

Произведение «Фантазии Фарятьева» — достаточно известное, особенно после того, как появилась экранизация со звездным актерским составом. Многие по сей день считают, что Фарятьев — лучшая роль в кино Андрея Миронова.

— Конечно, абстрагироваться от такого кино сложно, но история, рассказанная нашими артистами, немного другая, — уверяет режиссер-постановщик Ваагн Григорян. — Естественно, тандем Нееловой и Миронова замечательный, но у нас свой замечательный тандем, и это совершенно другое прочтение, другой спектакль. 

По словам постановщика, работа в этом спектакле изначально была для артистов на добровольных началах, поскольку она делалась в рамках ученического спектакля. Ваагн Григорян — актер Тульского академического театра драмы и студент Московского театрального института имени Б. Щукина.

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Ваагн Григорян.

Но в Тулу, еще на стадии сдачи самостоятельной работы, приезжал декан режиссерского факультета института Андрей Левицкий. Он посмотрел готовившуюся постановку и совместно с директором театра Олегом Михайловым принял решение, что этот спектакль достоин того, чтобы занять свое место в репертуаре. Так состоялась первая работа молодого режиссера в профессиональном театре.

— Ощущения очень приятные, — поделился Ваагн Григорян эмоциями сразу после премьеры. — Я понимаю, ради какого дела радею, и особенно вдохновляет то сотворчество, которое было с артистами. Они разделяли все мои мысли по поводу этого спектакля.

История, конечно, о любви. Но о любви, скорее, в бытовом ее понимании, когда люди фантазируют себе друг друга, не особенно пытаясь понять любимого, казалось бы, человека. Они все тут хорошие, симпатичные, все достойны простого человеческого счастья. Но ни у кого из главных героев нет любви взаимной. В общем, это те самые инопланетяне, о которых так любит рассуждать Фарятьев. Но только в его мечтаниях когда-то инопланетяне спустились на Землю, чтобы всех научить любить, и теперь мечтают вернуться назад. Не зря же все влюбленные так любят смотреть на небо. На деле же понаприлетевшие уютно устроились каждый на своей планете.

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«За что, скажите, люди мучают друг друга? И любят — мучают, и не любят — мучают», — задается вопросом Александра, она же Шура, она же Шушечка для сестры и Санёк, как называет главную героиню таинственный Бесхуднов, так и не появившийся на сцене. Хотя все равно именно Бесхуднов — один из главных персонажей пьесы. У Бесхуднова главные герои познакомились. В Бесхуднова была когда-то страстно влюблена Санёк. Бесхуднов — это та приземленная и безжалостная реальность, от которой не улететь даже с пришельцами. Ну какой Фарятьев, если самый умный, добрый и красивый — это по-прежнему недосягаемый Бесхуднов? В этом отношении пьеса, написанная еще в советские времена, и сейчас актуальна. Никакое общение в мессенджерах и соцсетях не может заменить роскоши человеческого общения. 

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— Эта история и так современная, — говорит Ваагн Григорян в ответ на вопрос, не было ли искушения перенести время действия в наши дни. — Наоборот, мы сохранили визуальный ряд эпохи 70-х годов, когда это произведение было написано. Эта пьеса всегда будет актуальна, потому что в ней за формой трагикомедии поднимаются очень серьезные вопросы о взаимоотношениях в семье, о диалоге с детьми. О победе души человеческой над страстями. И конечно, о том, что надо уметь мечтать. По настроению это чеховская пьеса.

Спектакль, безусловно, актерский. И очевидно, что все его участники получают удовольствие от этой работы. Очень обаятельна и узнаваема мама главной героини в исполнении Наталии Забаровой. И с будущей свахой — тетей Фарятьева в исполнении Ирины Федотовой — они быстро находят взаимопонимание. 

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Сестра Люба — Екатерина Максюта/Лада Никитина — тоже мечтает о любви. Хотя бы для того, чтобы закончить школу и свалить из этого города подальше от опеки близких. Она бескомпромиссна и по-юношески категорична, что не мешает ей придумать или разглядеть «своего» Фарятьева, которого так и не захотела увидеть старшая сестра. 

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Дуэт Сергея Сергеева (Фарятьев) и Ларисы Киени (Александра) в хорошем смысле совсем другой по сравнению с фильмом. Они все-таки не потомки прилетевших из космоса, а уже обычные земные люди. Если представить, что все пошло так, как и должно пойти в жизни, скорее всего, всё у них завершилось бы свадьбой. Наверное, он стал бы хорошим земным мужем с выгодной профессией, пусть и с легкими странностями. Да и Александра свыклась бы с ним, хоть Фарятьев временами ее по-настоящему бесит. Ну а какую жену временами не бесит муж? Хороши такие перемены или нет — каждый решает в меру своих фантазий.

Увидеть спектакль «Фантазии Фарятьева» в этом сезоне можно 18 июня в 18.30. 

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