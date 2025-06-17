«Фантазии Фарятьева»: в Тульском театре поставили пьесу о любви и понимании

Фото Алексея Пирязева

На Малой сцене прошла премьера спектакля «Фантазии Фарятьева» по классической трагикомедии Аллы Соколовой.

Произведение «Фантазии Фарятьева» — достаточно известное, особенно после того, как появилась экранизация со звездным актерским составом. Многие по сей день считают, что Фарятьев — лучшая роль в кино Андрея Миронова.

— Конечно, абстрагироваться от такого кино сложно, но история, рассказанная нашими артистами, немного другая, — уверяет режиссер-постановщик Ваагн Григорян. — Естественно, тандем Нееловой и Миронова замечательный, но у нас свой замечательный тандем, и это совершенно другое прочтение, другой спектакль.

По словам постановщика, работа в этом спектакле изначально была для артистов на добровольных началах, поскольку она делалась в рамках ученического спектакля. Ваагн Григорян — актер Тульского академического театра драмы и студент Московского театрального института имени Б. Щукина.



Ваагн Григорян.

Но в Тулу, еще на стадии сдачи самостоятельной работы, приезжал декан режиссерского факультета института Андрей Левицкий. Он посмотрел готовившуюся постановку и совместно с директором театра Олегом Михайловым принял решение, что этот спектакль достоин того, чтобы занять свое место в репертуаре. Так состоялась первая работа молодого режиссера в профессиональном театре.

— Ощущения очень приятные, — поделился Ваагн Григорян эмоциями сразу после премьеры. — Я понимаю, ради какого дела радею, и особенно вдохновляет то сотворчество, которое было с артистами. Они разделяли все мои мысли по поводу этого спектакля.

История, конечно, о любви. Но о любви, скорее, в бытовом ее понимании, когда люди фантазируют себе друг друга, не особенно пытаясь понять любимого, казалось бы, человека. Они все тут хорошие, симпатичные, все достойны простого человеческого счастья. Но ни у кого из главных героев нет любви взаимной. В общем, это те самые инопланетяне, о которых так любит рассуждать Фарятьев. Но только в его мечтаниях когда-то инопланетяне спустились на Землю, чтобы всех научить любить, и теперь мечтают вернуться назад. Не зря же все влюбленные так любят смотреть на небо. На деле же понаприлетевшие уютно устроились каждый на своей планете.

«За что, скажите, люди мучают друг друга? И любят — мучают, и не любят — мучают», — задается вопросом Александра, она же Шура, она же Шушечка для сестры и Санёк, как называет главную героиню таинственный Бесхуднов, так и не появившийся на сцене. Хотя все равно именно Бесхуднов — один из главных персонажей пьесы. У Бесхуднова главные герои познакомились. В Бесхуднова была когда-то страстно влюблена Санёк. Бесхуднов — это та приземленная и безжалостная реальность, от которой не улететь даже с пришельцами. Ну какой Фарятьев, если самый умный, добрый и красивый — это по-прежнему недосягаемый Бесхуднов? В этом отношении пьеса, написанная еще в советские времена, и сейчас актуальна. Никакое общение в мессенджерах и соцсетях не может заменить роскоши человеческого общения.

— Эта история и так современная, — говорит Ваагн Григорян в ответ на вопрос, не было ли искушения перенести время действия в наши дни. — Наоборот, мы сохранили визуальный ряд эпохи 70-х годов, когда это произведение было написано. Эта пьеса всегда будет актуальна, потому что в ней за формой трагикомедии поднимаются очень серьезные вопросы о взаимоотношениях в семье, о диалоге с детьми. О победе души человеческой над страстями. И конечно, о том, что надо уметь мечтать. По настроению это чеховская пьеса.

Спектакль, безусловно, актерский. И очевидно, что все его участники получают удовольствие от этой работы. Очень обаятельна и узнаваема мама главной героини в исполнении Наталии Забаровой. И с будущей свахой — тетей Фарятьева в исполнении Ирины Федотовой — они быстро находят взаимопонимание.

Сестра Люба — Екатерина Максюта/Лада Никитина — тоже мечтает о любви. Хотя бы для того, чтобы закончить школу и свалить из этого города подальше от опеки близких. Она бескомпромиссна и по-юношески категорична, что не мешает ей придумать или разглядеть «своего» Фарятьева, которого так и не захотела увидеть старшая сестра.

Дуэт Сергея Сергеева (Фарятьев) и Ларисы Киени (Александра) в хорошем смысле совсем другой по сравнению с фильмом. Они все-таки не потомки прилетевших из космоса, а уже обычные земные люди. Если представить, что все пошло так, как и должно пойти в жизни, скорее всего, всё у них завершилось бы свадьбой. Наверное, он стал бы хорошим земным мужем с выгодной профессией, пусть и с легкими странностями. Да и Александра свыклась бы с ним, хоть Фарятьев временами ее по-настоящему бесит. Ну а какую жену временами не бесит муж? Хороши такие перемены или нет — каждый решает в меру своих фантазий.

Увидеть спектакль «Фантазии Фарятьева» в этом сезоне можно 18 июня в 18.30.