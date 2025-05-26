«ВнеКЛАССные занятия»: филиал яснополянского музея подготовил программу ко Дню защиты детей

Фото предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

В первый день лета «Л. Н. Т.» предлагает детям и их родителям посоревноваться в знании старинных слов в игре «От корчаги до поневы», основанной на текстах Льва Толстого. В произведениях писателя встречаются диковинные для современного читателя слова. Какие-то из них были обычными в XIX веке, а другие удивляли даже современников Толстого. Участникам предстоит разделиться на две команды и отгадать значение этих редких слов.

Продолжит программу мастер-класс, во время которого гости изготовят собственный сувенир с изображением Льва Толстого, а также узнают историю создания самых знаменитых портретов писателя.

После завершения программы посетители музея смогут самостоятельно осмотреть экспозицию «Мой адрес всегда: Тула», посетить музейный дворик «Л. Н. Т.» и литературное кафе «Стива».

Адрес «Л. Н. Т.»: Тула, ул. Металлистов, 25. 6+