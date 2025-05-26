Арина Дубкова, Стешок и POLI: в Тулу впервые приедут популярные дети-блогеры

31 мая в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоится концерт «Звёзды рядом».

На сцене выступят: балерина Арина Дубкова; Злата и Мирослава — сестры из популярного проекта JISCO; актриса и блогер Виола Антонова; музыкальный дуэт Стешок и Макар; танцовщица, блогер и певица POLI; блогерский дом Adrenalin Хауз и др.

Цель мероприятия — помочь родителям узнать больше о том, что интересно их детям, объединить поколения, укрепить семьи, помочь взрослым и детям сблизиться.

В рамках концерта будет организована специальная площадка для общения с блогерами — «Открытый диалог», где

дети и подростки из Тульской области смогут задать юным артистам личные вопросы и обсудить разные темы: от отношений с родителями и сверстниками до планов на будущее и т. д.

В мероприятии примут участие активисты «Движения Первых», юнармейцы, ребята из профильных лагерей по медианаправлению. Они смогут выступить в роли интервьюеров, ведущих или просто задать интересующий вопрос звездному блогеру. Тульская область станет первым регионом в стране, который организует мероприятие в таком формате.

В рамках концерта пройдут мастер-классы по изготовлению пряников, будут работать различные интерактивные площадки.

«Открытый диалог» начнется в 15.00 в ротонде возле входа в парк со стороны ул. Первомайской. Концерт состоится в 16.00 на сцене у Фонтанной площади.