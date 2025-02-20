Сергей Трофимов на концерте в Туле споет со своей дочерью

Сергей Трофимов приезжает в наш город 8 марта с праздничным концертом (6+). Организаторы рассказали Myslo, что вместе с артистом в Туле выступит его дочь Елизавета.

Как поет Лиза Трофимова, можно посмотреть здесь:

Сейчас Елизавете 16 лет, она уже успела засветиться на престижных вокальных конкурсах, таких как «Детская Новая волна», «Сан-Ремо Джуниор», «Голос. Дети». В «Голосе» Лизе удалось дойти до финала, в котором она исполнила хит своего отца «Я скучаю по тебе».

И вот семейный дуэт едет в Тулу. Сам Сергей Трофимов в оружейной столице — частый гость, а вот с дочкой выступит впервые.

Кстати, в одном из интервью певец рассказывал Myslo, что связан с Тулой корнями: его прабабушки и прадедушки родом из Крапивны.