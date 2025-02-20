  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Сергей Трофимов на концерте в Туле споет со своей дочерью - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сергей Трофимов на концерте в Туле споет со своей дочерью

Сергей Трофимов на концерте в Туле споет со своей дочерью

Елизавета Трофимова составит компанию звездному папе.

Сергей Трофимов приезжает в наш город 8 марта с праздничным концертом (6+). Организаторы рассказали Myslo, что вместе с артистом в Туле выступит его дочь Елизавета. 

Как поет Лиза Трофимова, можно посмотреть здесь:

Сейчас Елизавете 16 лет, она уже успела засветиться на престижных вокальных конкурсах, таких как «Детская Новая волна», «Сан-Ремо Джуниор», «Голос. Дети». В «Голосе» Лизе удалось дойти до финала, в котором она исполнила хит своего отца «Я скучаю по тебе».

И вот семейный дуэт едет в Тулу. Сам Сергей Трофимов в оружейной столице — частый гость, а вот с дочкой выступит впервые. 

Кстати, в одном из интервью певец рассказывал Myslo, что связан с Тулой корнями: его прабабушки и прадедушки родом из Крапивны.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:59 +2
Другие статьи по темам
Событие
концертвыступлениедуэт
Люди
Сергей ТрофимовЕлизавета Трофимова
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Для российских лыжников откроют новую трассу
Для российских лыжников откроют новую трассу
В Донском дорогу на Новомосковском кольце не поделили Honda и Ford
В Донском дорогу на Новомосковском кольце не поделили Honda и Ford
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.