Красивых тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мисс Тульская область 2025»

Фото МА Gold.

Отборочные этапы пройдут 12 и 19 октября в 16.00 и 20 октября в 14.00.

На кастинг ждут девушек из Тулы и Тульской области от 15 до 27 лет, приятной внешности, незамужних.

Девушек, которые пройдут отбор, ждет:

подготовка к выступлению, репетиции,

мастер-класс по дефиле и фотопозированию,

конкурсная фото- и видеосессия,

интернет-голосование,

модный показ,

финальное шоу и церемония награждения.

Победительница конкурса «Мисс Тульская область 2025» коронуется авторской короной ручной работы, награждается эксклюзивной лентой украшенной кристаллами SWAROVSKI, получает право представить Тульский регион на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия — Вселенная 2025». В честь юбилея всем конкурсанткам — короны, титулы, призы и подарки.





Кастинги пройдут 12 и 19 октября в 16.00 и 20 октября в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212.

20 октября для участниц кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле и самопрезентации от организатора и постановщика «Миссис и Мисс Россия — Вселенная», телеведущей и ТВ-продюсера популярного музыкального канала Анны Кондратьевой.

Для кастинга требуется предварительная регистрация на сайте агентства. Тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33.

Конкурс «Мисс Тульская область» проводит модельное агентство Gold, официальный представитель всероссийского конкурса красоты «Миссис и Мисс Россия — Вселенная» в Туле.