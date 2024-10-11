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Красивых тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мисс Тульская область 2025»
Фото МА Gold.

Красивых тулячек приглашают на кастинг конкурса «Мисс Тульская область 2025»

Отборочные этапы пройдут 12 и 19 октября в 16.00 и 20 октября в 14.00.

На кастинг ждут девушек из Тулы и Тульской области от 15 до 27 лет, приятной внешности, незамужних. 

Девушек, которые пройдут отбор, ждет: 

  • подготовка к выступлению, репетиции, 
  • мастер-класс по дефиле и фотопозированию,
  • конкурсная фото- и видеосессия,
  • интернет-голосование,
  • модный показ,
  • финальное шоу и церемония награждения. 

Победительница конкурса «Мисс Тульская область 2025» коронуется авторской короной ручной работы, награждается эксклюзивной лентой украшенной кристаллами SWAROVSKI, получает право представить Тульский регион на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Россия — Вселенная 2025». В честь юбилея всем конкурсанткам — короны, титулы, призы и подарки.

 2024 Кастинг ТО Мисс.jpg
 
Кастинги пройдут 12 и 19 октября в 16.00 и 20 октября в 14.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, офис 212. 

20 октября для участниц кастинга пройдет бесплатный мастер-класс по дефиле и самопрезентации от организатора и постановщика «Миссис и Мисс Россия — Вселенная», телеведущей и ТВ-продюсера популярного музыкального канала Анны Кондратьевой.

Для кастинга требуется предварительная регистрация на сайте агентства. Тел.: 38-41-33, 8 903 840-41-33. 

Конкурс «Мисс Тульская область» проводит модельное агентство Gold, официальный представитель всероссийского конкурса красоты «Миссис и Мисс Россия — Вселенная» в Туле.

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Люди
Анна Кондратьева
Место
ТулаТульская область

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