Ясная Поляна показала редкую икону из своей коллекции

В яснополянском доме Льва Толстого почти нельзя увидеть икон — это объясняется отношением писателя к церкви. Исключение — спальня Софьи Андреевны Толстой. В отличие от своего мужа, графиня до последних дней жизни оставалась христианкой, исповедующей учение церкви. Она посещала церковные службы, соблюдала посты, исповедовалась и причащалась, молилась перед образами.

Старинная икона Спаса Вседержителя, которой почти три столетия, принадлежала нескольким поколениям рода Толстых. Последней ее владелицей была Софья Андреевна. К именинам графини, 180-летний юбилей которой отмечается в 2024 году, яснополянский музей вместе с Музеем им. Андрея Рублева выпустил видео об иконе Спаса Вседержителя.

Ведущий научный сотрудник Дома Толстого Татьяна Комарова объясняет, почему икона, которая хранится в Ясной Поляне, имела такое значение для семьи Толстых. Об иконографии и особом почитании образа Христа Вседержителя в православии рассказывает научный сотрудник Музея им. Андрея Рублева Александра Тарлыкова.