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В Туле состоялась ежегодная премия года по хореографии «ПАZЛ-2024»

В Туле состоялась ежегодная премия года по хореографии «ПАZЛ-2024»

Мероприятие прошло в ДК «Туламашзавод».

26 мая в соревнованиях приняли участие более 400 танцоров из 18 коллективов и шести городов России.

Оценивали выступления конкурсантов преподаватель по джаз-танцу академии им А. Я. Вагановой Павел Куров, старший преподаватель кафедры ПДиМНО ТГПУ им. Л. Н. Толстого Евгения Венева, а также директор компании «Новый Классический балет» Алексей Сухарев.

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По итогам конкурса премию этого года присвоили коллективу из Киреевка «Элемент» под руководством Анастасии Цыганковой. Спецприз достался коллективу из Суворова «ВМС» под руководством Валерия Орлова.

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Вел мероприятие Остап Чекмазов, а организаторами выступили Ольга и Геннадий Хорчек.

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Место
ТулаДК Туламашзавод

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