В Туле состоялась ежегодная премия года по хореографии «ПАZЛ-2024»

26 мая в соревнованиях приняли участие более 400 танцоров из 18 коллективов и шести городов России.

Оценивали выступления конкурсантов преподаватель по джаз-танцу академии им А. Я. Вагановой Павел Куров, старший преподаватель кафедры ПДиМНО ТГПУ им. Л. Н. Толстого Евгения Венева, а также директор компании «Новый Классический балет» Алексей Сухарев.

По итогам конкурса премию этого года присвоили коллективу из Киреевка «Элемент» под руководством Анастасии Цыганковой. Спецприз достался коллективу из Суворова «ВМС» под руководством Валерия Орлова.

Вел мероприятие Остап Чекмазов, а организаторами выступили Ольга и Геннадий Хорчек.