Дмитрий Миляев встретился с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 мая временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев провел встречу с председателем Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Владимиром Булавиным.

Врио губернатора поблагодарил гостя за внимание к Тульской области и проведение здесь заседания Комитета.

— Для нашего региона, где сконцентрировано большое количество оборонных предприятий, это очень актуально. Тульский ОПК работает круглосуточно, делает все возможное для обеспечения наших военнослужащих современным вооружением, — сказал Дмитрий Миляев.

Он отметил, что в это непростое время одна из важнейших задач — комплексная защита оборонных предприятий и объектов критической инфраструктуры.

— Уверен, что консолидация усилий и серьезный системный подход к ее решению позволят нам добиться необходимых результатов, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Владимир Булавин поблагодарил врио губернатора за возможность проведения заседания Комитета на тульской земле. Он отметил, что задача по наращиванию темпов и объемов производства наиболее востребованных средств вооружения оборонными предприятиями, в том числе тульскими, остается особенно актуальной.

— В условиях проведения СВО роль тульских оружейников в укреплении обороноспособности нашей Родины существенно возросла. В столь непростое для нашей страны время туляки производят новейшие образцы вооружений, внося свой вклад в обеспечение нашей безопасности, — сказал Владимир Булавин.