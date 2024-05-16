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Туляков приглашают на экскурсии по Всехсвятскому кладбищу
Фото: vk.com/tiam.daily

Туляков приглашают на экскурсии по Всехсвятскому кладбищу

Численность группы ограничена – до 15 человек.

В пятницу, 17 мая, Тульский историко-архитектурный музей открывает сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу. Начало сеансов – в 18.00 и 19.30. Стоимость одного билета – 400 рублей.

18 мая, в «Ночь музеев», пройдут три экскурсии: в 19.00, 19.30 и 20.00. Стоимость билетов та же. 24 и 31 мая узнать историю старейшего тульского погоста можно будет за 200 рублей.

Численность экскурсионных групп – строго до 15 человек. На экскурсии рекомендуется приходить в одежде светлых тонов из гладких тканей. Не лишним будет средство защиты от клещей и комаров. Участников ждут на площадке перед Всехсвятским кафедральным собором.

Билеты можно купить в кассе музея или онлайн.

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