Туляков приглашают на экскурсии по Всехсвятскому кладбищу

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В пятницу, 17 мая, Тульский историко-архитектурный музей открывает сезон экскурсий по Всехсвятскому кладбищу. Начало сеансов – в 18.00 и 19.30. Стоимость одного билета – 400 рублей.

18 мая, в «Ночь музеев», пройдут три экскурсии: в 19.00, 19.30 и 20.00. Стоимость билетов та же. 24 и 31 мая узнать историю старейшего тульского погоста можно будет за 200 рублей.

Численность экскурсионных групп – строго до 15 человек. На экскурсии рекомендуется приходить в одежде светлых тонов из гладких тканей. Не лишним будет средство защиты от клещей и комаров. Участников ждут на площадке перед Всехсвятским кафедральным собором.