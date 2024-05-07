10 домов, 20 хозпостроек и 2 опоры ЛЭП: в Ефремове Тульской области оценили последствия урагана

В селе Новокрасивом в результате порывов ветра повреждены кровли частных домов и хозяйственных построек.

7 мая на Ефремов обрушился ураганный ветер. Как сообщили в администрации МО город Ефремов, предварительно пострадало 10 домовладений, 20 хозяйственных построек, две опоры ЛЭП. Жертв и пострадавших нет.

Оперативная группа администрации выехала на место. Для ликвидации последствий задействованы сотрудники районных электросетей, МЧС, муниципальных унитарных предприятий.

Восстановительные работы будут проводиться подрядными организациями, также будет рассмотрена возможность выделения материальной помощи жителям.

Ликвидацию последствий глава администрации Сергей Балтабаев держит на личном контроле.