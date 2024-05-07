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  4. 10 домов, 20 хозпостроек и 2 опоры ЛЭП: в Ефремове Тульской области оценили последствия урагана - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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10 домов, 20 хозпостроек и 2 опоры ЛЭП: в Ефремове Тульской области оценили последствия урагана

10 домов, 20 хозпостроек и 2 опоры ЛЭП: в Ефремове Тульской области оценили последствия урагана

В селе Новокрасивом в результате порывов ветра повреждены кровли частных домов и хозяйственных построек.

7 мая на Ефремов обрушился ураганный ветер. Как сообщили в администрации МО город Ефремов, предварительно пострадало 10 домовладений, 20 хозяйственных построек, две опоры ЛЭП. Жертв и пострадавших нет.

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Оперативная группа администрации выехала на место. Для ликвидации последствий задействованы сотрудники районных электросетей, МЧС, муниципальных унитарных предприятий.

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Восстановительные работы будут проводиться подрядными организациями, также будет рассмотрена возможность выделения материальной помощи жителям.

Ликвидацию последствий глава администрации Сергей Балтабаев держит на личном контроле.

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Автор:
сегодня, в 17:41 0
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Событие
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Место
Тульская область

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