Тулякам покажут, как выглядел городской кремль в конце 17-го века

Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Макет максимально точно воспроизводит облик Тульского кремля того времени. Здесь показаны стены, башни, застройка и планировка крепости. Есть миниатюрные образцы жилых домов, губная изба – аналог полицейского участка и приказная изба – как в наше время администрация.

А еще воссозданы Успенский собой и кладбище. В некоторых дворах можно даже рассмотреть предметы домашнего обихода: крохотные тележки, оставленные хозяевами. Видно, что заборы сложены из бревен, а крылечки украшены резьбой.

В конце 17-го века кремль все еще оставался действующей крепостью, но уже не пограничной. Кстати, масштаб макета 1:130. Он дополнен мультимедиа с фактами из истории тульской крепости.