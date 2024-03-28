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Тулякам покажут, как выглядел городской кремль в конце 17-го века
Фото: пресс-служба Тульского музейного объединения

Тулякам покажут, как выглядел городской кремль в конце 17-го века

Макет тульской цитадели в масштабе 1:130 находится в кремлевском атриуме.

Макет максимально точно воспроизводит облик Тульского кремля того времени. Здесь показаны стены, башни, застройка и планировка крепости. Есть миниатюрные образцы жилых домов, губная изба – аналог полицейского участка и приказная изба – как в наше время администрация.

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А еще воссозданы Успенский собой и кладбище. В некоторых дворах можно даже рассмотреть предметы домашнего обихода: крохотные тележки, оставленные хозяевами. Видно, что заборы сложены из бревен, а крылечки украшены резьбой.

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В конце 17-го века кремль все еще оставался действующей крепостью, но уже не пограничной. Кстати, масштаб макета 1:130. Он дополнен мультимедиа с фактами из истории тульской крепости.

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