В Тулу из главных музеев страны вернулись полотна Боголюбова и Григорьева

Фото телеграм-канала «Тульское музейное объединение»

Картины прибыли в тульское фондохранилище после экспонирования в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Картину Алексея Боголюбова «Венеция ночью» представили на юбилейной выставке мастера в Третьяковской галерее «Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения».

Полотно транспортировали в специальном кейсе, сделанном специально по его размерам: картина большая и увесистая. При перевозке соблюдался специальный режим: в ящике сохранялась оптимальная температура, влажность и максимальная неподвижность, говорят в музее.

Картина Бориса Григорьева «Отдых» вернулась с выставки «Первый мастер на свете» в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Для перевозки «Отдыха» также изготовили индивидуальный ящик.