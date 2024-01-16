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Мошенники выудили 1,5 миллиона рублей у туляков за сутки
Фото: ru.freepik.com

Мошенники выудили 1,5 миллиона рублей у туляков за сутки

На уловки аферистов попались люди от 33 до 84 лет.

Мошеннические схемы не перестают удивлять изощрённостью. Так, жительница Киреевска хотела заработать на фрилансе и перевела злоумышленникам 10 тысяч рублей, чтобы её «трудоустроили».

С большими суммами попрощались житель Венёва и пенсионерка из Белёва: они передали мошенникам в сумме 900 тысяч рублей, попавшись на удочку «родственника», пострадавшего в ДТП.

Помимо этого, 60-летний преподаватель из Узловой перевел на «безопасный» счет аферистов 405 тыс. руб. Пенсионерка из Тулы также перевела злоумышленникам более 200 тыс. руб.

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