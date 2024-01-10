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В д. Улановка Киреевского района дотла сгорел жилой дом

В д. Улановка Киреевского района дотла сгорел жилой дом

На месте работали четыре пожарных расчёта.

Сообщение о возгорании на ул. 1-й Шахтерской поступило в 14.45. На место происшествия было незамедлительно направлено 2 пожарных расчета. Местные жители сообщили в редакцию Myslo, что пожарные машины прибыли на адрес без воды. Вот что на это ответили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к дому в 14.54. В это время он уже горел открытым огнём. Сотрудники пожарной охраны приступили к тушению огня и запросили дополнительные силы – на место выехали ещё два расчета.

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Пожарные автомобили были заправлены водой. При активном тушении одной заправки хватает на 5-8 минут. В связи с тем, что поблизости нет пожарных гидрантов и источников воды, дозаправка была осуществлена в ближайшем возможном месте.

В результате пожара дом площадью 120 кв. м. сгорел полностью. Никто не пострадал. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – хозяин жилища оставил печь без присмотра.

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Тульская областьКиреевский район
 

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