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Туляк написал сценарий и стал продюсером фильма по вселенной ‎S.T.A.L.K.E.R.
Скриншот из фильма «Цена доверия».

Туляк написал сценарий и стал продюсером фильма по вселенной ‎S.T.A.L.K.E.R.

Премьера картины «Цена доверия» состоялась в конце 2023 года.

Фильм снят по вселенной S.T.A.L.K.E.R., а также по мотивам романа братьев Стругацких «‎Пикник на обочине». Картину продюсировал туляк Артем Измайлов. Он же и автор сценария.

Сюжет, костюмы и локации отсылают к вселенной, знакомой любителям компьютерной игры. Сталкер вернулся из Зоны с редким и ценным артефактом «Сердце». В тот момент его брат по позывному Шустрый отправляется за кордон за новой добычей. Чтобы спасти его, Сталкер вынужден вернуться в Зону, где «Сердце» начинает проявлять неожиданные свойства. Прорываясь через военные кордоны, банды мародеров и мутантов, Сталкер встречает нечто более опасное.

У фильма есть страничка на «‎Кинопоиске». Бюджет картины составляет около 5 млн рублей. Длительность составляет 1 час 23 минуты (18+). На платформе «‎ВКонтакте» у фильма более 46 тыс. просмотров. 

 

Фильм снимали в Ростове-на-Дону. В городе-миллионнике «Цену доверия» показали на экранах кинотеатров. На премьере в ноябре были фанаты вселенной, а также жители города. Средства на съемки собирали через краудфандинговую платформу. 

О картине много положительных отзывов. Некоторые СМИ и обзорщики назвали фильм «‎новой отечественной фантастикой» и «достойной заменой зарубежной супергероики».

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Автор:
сегодня, в 17:45 +2
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Артем Измайлов
Место
Ростов-на-Дону
 

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