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Агриппина Стеклова и Владимир Большов представят тулякам «Сонату воспоминаний»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Агриппина Стеклова и Владимир Большов представят тулякам «Сонату воспоминаний»

Это литературно-музыкальная композиция, основу которой составляют фрагменты мемуаров детей Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых – Татьяны, Ильи и Льва.

Эти воспоминания оживут благодаря актерам театра «Сатирикон» – заслуженным артистам РФ Агриппине Стекловой и Владимиру Большову. Неотъемлемой частью программы станет музыка Феликса Мендельсона, Фредерика Шопена, Антона Аренского, Василия Калинникова, Николая Метнера в исполнении московской пианистки Василисы Беловой.

«Соната воспоминаний» ждет туляков 7 января в 16.00 в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а). 12+

И взрослых, и малышей в семье Толстых всегда объединяла подготовка к празднику Рождества. В доме писателя заранее наряжали елку, приглашали детей из яснополянской деревни, дарили подарки и устраивали маскарады. Игрушки для елки Толстые делали сами: обклеивали грецкие орехи фольгой, клеили фигурки и корзиночки из картона, шили костюмы для деревянных куколок-скелетцев.

«Я выросла среди людей, любящих друг друга и меня», – писала Татьяна Львовна Толстая. И она, и ее братья вспоминают о детстве как об очень счастливой поре своей жизни. В нем были проказы и шалости, прогулки и путешествия, детские влюбленности и обиды, сказки об огурцах, инженерные изобретения и даже страшный серый волк. Слушая эти рассказы, наполненные любовью и юмором, ловишь себя на мысли, что дети писателя, выросшие в XIX веке, мало отличались от нас нынешних. Дети всегда остаются детьми.

«Воспоминания детства – это звездное небо. Вот они блестят, эти бесчисленные золотые точки, – одни ярче, другие тусклее… <…> В детских воспоминаниях нет последовательности. Что было раньше, что после – не все ли равно? Это – было», – писал в своей книге Илья Львович Толстой.

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