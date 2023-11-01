В Тульском ТЮЗе стартовал фестиваль Школьных театров

Он посвящён 135-летию со дня рождения известного детского писателя Самуила Маршака.

Мероприятие открыла министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила огромную значимость фестиваля для школьных театров региона и пожелала юным артистам успехов в творчестве.

В первый день фестиваля в ТЮЗе выступили театрально-музыкальная студия «Прикосновение», театральное объединение «Синяя птица», театр-студия «Этюд», образцовый детский коллектив «Образ», детский театр моды «MODIZ», детский музыкальный театр «Синяя птица» при участии образцового хореографического коллектива «Вдохновение», кукольный театр «Петрушка» и театральная студия «Юный актер».

Эти коллективы существуют на базе культурных и образовательных учреждений Тульской области. После спектаклей состоялся мастер-класс по сценической речи, который провела Заслуженный работник культуры РФ, режиссёр, автор песен и преподаватель Лариса Козлова.