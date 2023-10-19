После претензий администрации на проспекте Ленина подрядчик переложил асфальт

На проспекте Ленина завершена укладка асфальта. Напомним, подрядчик «Универсалтехком» по требованию администрации Тулы переделывал работы на участках от ул. Генерала Маргелова до Циолковского. Нарушение заключалось в том, что асфальт неправильно укатали катками, покрытие получилось «рыхлым».
Подрядчику на проспекте Ленина придётся поработать над ошибками
Отметим, что подрядная организация продолжает выполнять работы в рамках муниципального контракта. Полностью всё должно завершиться до 24 октября.